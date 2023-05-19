Брюссель, 19 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Евросоюз опасается, что поддержка Украины со стороны США начнёт ослабевать при провале контрнаступления ВСУ. Об этом 19 мая сообщила испанская газета El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«ЕС обеспокоен тем, что, если контрнаступление не будет столь победоносным — по крайней мере, видимым — поддержка США <…> начнёт ослабевать», — отмечается в публикации.

По информации издания, американские власти всё ещё не хотят пересекать так называемую красную линию по поставкам Украине истребителей, выступая за поставки других видов вооружений, которые могут использовать при контрнаступлении.

Также указывается, что источники из дипломатической сферы заявили газете, что при продолжении наступления ВСУ Вашингтон может выдать лицензии на реэкспорт Киеву истребителей F-16, ранее проданных США Нидерландам, которые готовы поставить Украине самолёты совместно с Данией и Бельгией.

Авторы статьи отмечают, что, по их мнению, США и ЕС хоть и обещали поддерживать Украину так долго, насколько это потребуется, однако у Вашингтона и Брюсселя разные обязательства в этом вопросе. Так, США оказали военную помощь Киеву на $36,9 млрд, а ЕС — установил рамки для долгосрочных отношений и помог Украине в этом вопросе на €72 млрд, из которых немногим больше направил на финансовую поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Киев призывает своих западных союзников не ждать слишком многого от контрнаступления украинских войск и не считать его решающим для исхода конфликта. По её мнению, сейчас важнее подумать, что ещё можно сделать для того, чтобы контрнаступление ВСУ было успешным.

Также посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил 19 мая, что его стране предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление в Донбассе. Он добавил, что ВСУ находятся под политическим давлением западных партнёров Киева с завышенными ожиданиями, требующих от него активных действий на фронте.

Контрнаступление ВСУ, широко анонсируемое Украиной уже долгое время, постоянно откладывается. Официальные лица с начала весны в Киеве многократно говорили о его скором начале, однако затем этот срок переносился.