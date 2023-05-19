Мелитополь, 19 мая, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Появились кадры визита министра обороны России Сергея Шойгу в зону СВО в Запорожской области. Видеоролик 19 мая опубликовало Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Глава Минобороны посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении.

Как видно на кадрах, Шойгу заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке, действиях противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных направлениях.

Министр поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО и вручил им госнаграды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая глава Минобороны посетил Южный военный округ, где проверил готовность военной техники и оружия. Шойгу проверил новые партии современных танков, боевых бронемашин, спецтехники и автотранспорта для снабжения российских войск в зоне спецоперации. Он также проинспектировал базы хранения и ремонта выведенной из районов боевых действий вооружения и военной техники.

В марте Шойгу также проинспектировал передовой пункт управления группировки «Восток» на южнодонецком направлении. Он высказал слова благодарности бойцам, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. За героизм и самоотверженность он вручил воинам ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали «За отвагу».