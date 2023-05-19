Москва, 19 мая, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Выполнив цели специальной военной операции (СВО), Россия сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащий инженерно-саперной роты в зоне СВО

«Достижение определённых президентом России целей специальной военной операции позволит устранить угрозу распространения неонацизма, обеспечить построение справедливого миропорядка на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности», — сказал Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

Секретарь Совета безопасности России отметил, что Вооружённые силы России достойно решают боевые задачи, проявляя мужество и героизм.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. Ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.