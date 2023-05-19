Достижение целей СВО позволит устранить угрозу распространения неонацизма
Патрушев: достижение целей СВО позволит устранить угрозу распространения неонацизма
Москва, 19 мая, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Выполнив цели специальной военной операции (СВО), Россия сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Достижение определённых президентом России целей специальной военной операции позволит устранить угрозу распространения неонацизма, обеспечить построение справедливого миропорядка на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности», — сказал Патрушев на совещании в Сыктывкаре.
Секретарь Совета безопасности России отметил, что Вооружённые силы России достойно решают боевые задачи, проявляя мужество и героизм.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. Ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.