Херсон, 19 мая, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили один из пунктов дислокации ВСУ в Белозёрском районе (Херсонская область). Удар нанесли артиллеристы ВС РФ в ночь на 19 мая в районе села Токаревка.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В результате удара были убиты 18 военнослужащих ВСУ, ещё 15 получили ранения. Из строя российские артиллеристы вывели восемь единиц автомобильной техники ВСУ, сообщил РИА Новости осведомлённый источник.

Он добавил, что российские артиллеристы в зоне СВО 18 мая уничтожили гаубицу Д-30 калибра 122 мм с боекомплектом. Убиты три украинских военных, ранены четверо.