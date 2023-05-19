Москва, 19 мая, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся на следующей неделе в Москве для переговоров. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

«Действительно на следующей неделе мы будем заниматься вопросами евразийской экономической интеграции. Мы рассчитываем, что Алиев и Пашинян будут в Москве», — сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что СМИ своевременно проинформируют о проведении встречи глав Армении и Азербайджана.

Как ранее сообщило ИА Регнум, 9 мая посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретятся в Москве. Дипломат обратил внимание на то, что Россия предпринимает активные посреднические усилия, чтобы на Южном Кавказе установился мир.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили важность соблюдения договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в регионе с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Представители двух стран также договорились продолжить контакты на различных уровнях.

Пашинян 18 апреля заявил, что Армения «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана и в Ереване надеются на подобный шаг со стороны Баку. По его мнению, именно это поможет сторонам прийти к мирному договору.

Премьер-министр Армении 20 апреля сообщил, что Ереван готов разместить контингент Организации Договора о коллективной безопасности на границе с Азербайджаном.