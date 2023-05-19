Москва, 19 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 19 мая, в День пионерии, ответил на вопрос, не хотят ли в Кремле вернуть движение в современное общество. По его словам, в России сейчас существует «Движение первых» — молодёжная организация со схожими принципами, а память об оригинальной пионерии хранят те, кому важно о ней помнить.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это было явление в истории нашей страны, которое никуда не денется. Мне неизвестно о том, чтобы кто-то хотел его реабилитировать. Страна развивается, появляются новые организации. Порой со схожими задачами», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Продолжив тему, он упомянул, что сам также был пионером.

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — советская массовая детская организация, появившаяся на свет решением Всесоюзного ленинского союза молодёжи 19 мая 1922 года. С тех пор эту дату отмечают как День пионерии. Сейчас его организаторами выступают пионерские организации, продолжающие традиции классической пионерии.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин призвал приглядеться к термину «пионеры» для детского движения. Говоря о «Движении первых», он заявил, что «первые» — это «пионеры» и от этого никуда не деться. Глава государства подчеркнул, что термин «пионеры» лишён какой-то идеологической окраски.