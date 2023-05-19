Москва, 19 мая, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В случае с возможностью ограничения Европейским союзом торговли алмазами из России вначале нужно дождаться конкретных решений. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков призвал дождаться решения Евросоюза по возможности ограничения торговли алмазами из России
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков

«Давайте дождемся решений. Как показывает практика, если их перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о планах ЕС ограничить торговлю алмазами из России.

Представитель Кремля отметил, что у рынка есть много других направлений.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая лидеры стран G7 в ходе саммита в Хиросиме заявили, что договорились стремиться ограничить торговлю алмазами, добытыми в России. Они добавили, что будут тесно сотрудничать в этом вопросе.

Утром 19 мая в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака заявили, что Британия собирается запретить импорт российских алмазов, а также ряда металлов: меди, никеля и алюминия российского происхождения. Предполагается, что эти ограничения «заморозят» экспорт алмазов в объёме $4 млрд (£3,2 млрд).