Москва, 19 мая, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В случае с возможностью ограничения Европейским союзом торговли алмазами из России вначале нужно дождаться конкретных решений. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Давайте дождемся решений. Как показывает практика, если их перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о планах ЕС ограничить торговлю алмазами из России.

Представитель Кремля отметил, что у рынка есть много других направлений.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая лидеры стран G7 в ходе саммита в Хиросиме заявили, что договорились стремиться ограничить торговлю алмазами, добытыми в России. Они добавили, что будут тесно сотрудничать в этом вопросе.

Утром 19 мая в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака заявили, что Британия собирается запретить импорт российских алмазов, а также ряда металлов: меди, никеля и алюминия российского происхождения. Предполагается, что эти ограничения «заморозят» экспорт алмазов в объёме $4 млрд (£3,2 млрд).