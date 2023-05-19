Москва, 19 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Родителям шести миллионов детей в России назначили единое пособие с начала 2023 года. Об этом 19 мая сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Victor Lisitsyn/Global Look Press Дети

«Пособие назначено 3,3 млн семей и 6 млн детей», — сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Вице-премьер отметила, что 2023 год является переходным периодом, когда ещё продолжают действовать старые институты.

«Важно, чтобы в этот 2023 переходный год мы очень четко мониторировали на местах с точки зрения именно благополучия семей, благосостояния семей», — подчеркнула Голикова.

Также она напомнила, что по планам единое пособие должно охватывать порядка 10 миллионов человек ежегодно.

О введении единого пособия для поддержки семей с детьми от момента рождения ребёнка до его 17-летия вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка заявил в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин. Нововведение вступило в силу с 1 января 2023 года. Новое пособие предоставляется по заявлению, поданному в электронном виде без обязательного сбора справок. Размер пособия дифференцирован в зависимости от доходов конкретной семьи — 50, 75 либо 100% прожиточного минимума. В среднем выплата должна составить около 13,9 тыс. рублей.