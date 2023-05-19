* Ройзмана — запрещённая в России организация

Екатеринбург, 19 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (физлицо, признанное в РФ иностранным агентом) оштрафован на 260 тысяч рублей по делу о публичной дискредитации российской армии. Такое решение 19 мая вынес Октябрьский районный суд, где проходило слушание.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд постановил назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей», — зачитал вердикт судья Николай Тараненко.

По уголовной статье о дискредитации армии экс-мэру грозил реальный срок в колонии.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга возбудили в конце августа 2022 года после его высказываний о специальной военной операции. 6 марта 2023 года было завершено расследование дела, а 23 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Октябрьский районный суд города 26 апреля начал рассмотрение уголовного дела в отношении Ройзмана. Перед первым заседанием Ройзман заявил, что не признаёт вины.

Сторона защиты попросила суд приобщить к делу характеристики на Ройзмана, поступившие от певицы Аллы Пугачёвой, вдовы первого президента России Наины Ельциной, члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой, режиссёра Николая Коляды и Алексея Федорченко. Однако суд, сославшись на то, что обращения не процессуальные и не исследуются, не принял, в частности, характеристику от Пугачёвой.

Ранее государственное обвинение запросило для бывшего мэра Екатеринбурга штраф в размере 260 тысяч рублей с учётом смягчающих обстоятельств.