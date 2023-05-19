Москва, 19 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Попавшему в плен к ВСУ российскому военному вырезали на груди скандинавский символ. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Упоминая об очередных фактах бесчеловечного обращения на Украине с российскими военнопленными, СКР привёл информацию военного, который попал к ВСУ в ночь с 21 на 22 октября 2022 г. Его ранило в ногу, и он оказался в плену.

«Говоря о себе, потерпевший сообщил, что лица, охранявшие пленных, вырезали на правой стороне его груди скандинавский символ», — сообщили в ведомстве.

По его словам, один из охранников собирался «набить» себе наколку с этим символом, предварительно решив посмотреть, как она будет смотреться со стороны.

«При этом военнослужащему РФ сказали, что, если он будет кричать, его будут бить током», — добавил освобождённый из плена боец.

Ведомство уточнило, что информацию о пытках добавят к уже возбуждённым уголовным делам по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая стало известно, что украинские военные расстреляли раненых российских бойцов в Артёмовске. Военнослужащие третьего батальона 92-й бригады ВСУ зашли в окоп и расстреляли там раненого российского солдата, после этого боевики ВСУ убили ещё двоих лежащих на земле раненых военных ВС России.