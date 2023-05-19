Хиросима, Япония, 19 мая, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о недопустимости равноправных переговоров о мире между Россией и Украиной. Об этом она открыто сказала на саммите G7 в Японии 19 мая.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

«Любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры между Россией и Украиной, недопустимы», — заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен при этом отметила, что Украина якобы «больше всего хочет справедливого мира», но, по её словам, находясь в позиции «жертвы», страна должна отвергать все инициативы о мирных переговорах. В финале своей речи глава ЕК поддержала «мирную формулу» президента Владимира Зеленского.

Заключается она в пяти пунктах: наказание, защита жизни, восстановление, гарантии безопасности и решимость; суть идеи Зеленского заключается соответственно в введении санкций и блокировке торговли, предоставлении военной и финансовой помощи, восстановлении территориальной целостности и гарантиях безопасности, а также обобщающей всё это решимости для выполнения всех остальных пунктов в отношении противоборствующей стороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский лидер обсудил с фон дер Ляйен передачу Киеву «миллиона снарядов». В ходе беседы также обсуждался 11-й пакет антироссийских санкций, который подготовил Евросоюз, к которому Киев просит добавить ограничения против атомной отрасли.

При этом в Сети главу Еврокомиссии в то же время резко осудили после её слов на церемонии вручения президенту Украины премии имени Карла Великого о том, что Киев борется за общие с ЕС ценности. Пользователи отметили, что это значит, что к ценностям относится «свобода убивать».