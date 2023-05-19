Хиросима, Япония, 19 мая, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Лидеры «Большой семерки» (G7) на саммите в Японии пообещали Украине долгосрочную военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку. Об этом говорится в опубликованном 19 мая заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

«Подтверждаем наши обязательства предоставлять Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь так долго, как для этого будет нужно», — говорится в документе.

Страны G7 также договорились обеспечить Украине бюджетную поддержку на 2023 год и начало 2024 года и потребовали от третьих стран прекратить «материальную поддержку», которую Москва может использовать для специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран, входящих в альянс, во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года примут многолетнюю программу военной помощи Украине. Программа военной помощи будет направлена на обеспечение полного перехода Украины с доктрин и вооружений советского образца на западные. По его словам, второй темой саммита станет вопрос наращивания милитаризации стран, входящих в блок.

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 19 мая заявил, что Запад через поставки оружия Украине продвигает не «высшие гуманистические ценности», а пытается победить Россию и нанести ей стратегическое поражение. Он подчеркнул, что за политикой Запада скрывается «очевидное стремление продолжать диктовать всем свою волю и свои правила». Небензя отметил, что для передачи вооружений Украине используются «миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков», которые направляются в западный военно-промышленный комплекс.