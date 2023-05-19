Москва, 19 мая, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Большинство россиян (80%) доверяет президенту страны Владимиру Путину. Это следует из опубликованных 19 мая результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Отмечается, что всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился путём телефонного интервью с 27 февраля по 5 марта и в нём приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,1% участников опроса (минус 0,8 п. п. (процентных пункта. — Прим. ред.) за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,7 п. п. и составляет 76,4%», — говорится в опубликованных результатах исследования.

Уточняется, что о доверии председателю правительства России Михаилу Мишустину заявили 61,8% респондентов, а его деятельность одобрили 53,3% опрошенных. При этом деятельность правительства позитивно оценили 52,1% участников исследования.

Также на вопрос о том, за какие партии они был проголосовали на выборах в ближайшие выходные, больше всего респондентов (38,8%) назвали «Единую Россию». За ней следуют КПРФ (10,3%) и ЛДПР (8,7%), ещё 9,7% опрошенных готовы отдать голоса за неправительственные партии и 11,1% участников опроса заявили, что не намерены принимать участие в выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Путин заявил, что Россия обеспечена всеми основными видами продовольствия и намерена экспортировать 55–60 млн тонн зерна. Он подчеркнул, что российский агропром показал положительную динамику по итогам 2022 года: индекс производства составил 110,2%. Глава государства отметил, что Россия будет продолжать действовать так.