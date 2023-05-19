Хиросима, Япония, 19 мая, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семерки» (G7) нацелены сокращать доходы России от энергоресурсов и предпринимать шаги для дальнейшего снижения возможности страны по их добыче. Об этом говорится в совместном заявлении стран G7.

«Будем и дальше сокращать экспортные доходы России, предпринимая соответствующие шаги для дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу 4 апреля заявил, что санкции — это надолго. Он отметил, что наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны. Глава государства добавил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей с Москвой, но Россия смогла обеспечить устойчивость экономики.

С июля 2022 года российская экономика имеет позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний, ушедших с российского рынка.

В июне 2022 года Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере в отношении иностранных государств, осуществляющих недружественные действия. В частности, для защиты национальных интересов России президент постановил создать общество с ограниченной ответственностью, которому будут переданы все права и обязанности компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд», имущество которой подлежит незамедлительной передаче в собственность России.