Москва, 26 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. День российского предпринимательства, отмечаемый 26 мая, бизнес-сообщество страны встречает с внушительным пакетом государственных мер поддержки. Объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предприятий по итогам 2022 года составил рекордные 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн больше, чем в 2021 году. Закупки совершили более 12 тыс. заказчиков, в том числе 9 тыс. региональных, сообщил первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов на совещании с регионами по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Цифровая платформа МСП
Сайт «Мойбизнес»
Цифровая платформа МСП

Все больше граждан России стремятся начать свое дело. Они открывают компании и масштабируют производства, развивают экспорт и выходят на новые рынки сбыта, открывают рестораны, запускают агробизнес. Многие регистрируются как самозанятые, осваивая и пробуя себя в новых сферах. На сегодня в России действуют более 6 миллионов малых и средних предприятий и около 8 млн самозанятых граждан. Для государства это бизнес-сообщество — надежная опора стабильности. Чем увереннее себя чувствует малый бизнес, тем больше запас прочности.

Поддержку малому и среднему предпринимательству оказывает инициированный президентом России национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Предприниматели могут получить помощь от государства как оффлайн, так и онлайн. Разработанная по нацпроекту цифровая платформа МСП․РФ максимально упростила открытие, ведение и развитие бизнеса. Одна из приоритетных задач — сделать платформу МСП․РФ эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством. С помощью специального алгоритма платформа оценивает цифровой профиль бизнеса и предлагает актуальные, подходящие конкретному предпринимателю меры поддержки.

«Проактивный подбор мер поддержки — это по факту новый формат коммуникации государства и бизнеса. Его реализация — один из приоритетов, закрепленных в концепции создания цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. Благодаря запуску нового алгоритма теперь государство буквально само приходит к предпринимателю и показывает, чем оно готово помочь именно его бизнесу», — отметил генеральный директор «Корпорации «МСП» Александр Исаевич.

Цифровая платформа не только подбирает подходящие меры поддержки на основании профиля бизнеса, но и самостоятельно проверяет соответствие предприятия условиям получения каждой меры поддержки. Алгоритм МСП․РФ также анализирует, что может помешать пользователю получить поддержку от государства.

Для предпринимателей в 84 регионах России действуют 443 центра поддержки «Мой бизнес». Конкретные меры поддержки малого и среднего предпринимательства разнятся от региона к региону, но в общий список того, чем государство может помочь начинающему предпринимателю, входят как финансовые, так и нефинансовые инструменты: субсидии, кредиты и займы с госгарантией и по сниженным ставкам, гранты на открытие бизнеса и развитие арго-промышленной отрасли, а также бесплатные обучение и консультирование, льготы по аренде и другие.

Одним из популярных видов финансовой помощи являются льготные кредиты и займы. Так, в Прикамье компания «Оленья застава плюс», которая занимается разведением оленей и лошадей, реализует панты и мясную продукцию, привлекла средства по льготной программе кредитования агропромышленного комплекса под 5% годовых. «Сейчас в Пермском крае действуют 3 программы предоставления поручительств: «Развитие», «Стандарт» и «Госзаказ». Ставка вознаграждения за предоставленное поручительство составляет 0,5% годовых», — отметила заместитель генерального директора АО «Корпорация развития МСП ПК» Мария Лукина.

ООО «Оленья застава плюс»
Сайт «Мойбизнес»
ООО «Оленья застава плюс»

Те, кто не может взять кредит в банке, имеют возможность получить заемные средства на льготных условиях через государственные микрофинансовые организации и фонды. К примеру, алтайский индивидуальный предприниматель из Барнаула Максим Тремасов получил заёмные средства под 4,75% годовых на приобретение и установку охранно-пожарной сигнализации. Деньги ему понадобились для того, чтобы завершить масштабный и дорогостоящий проект по строительству офисного здания.

«Я уже второй год работаю и брал заём на строительство базы в Горном Алтае, кстати, тоже по льготной программе, но только по другой — «Социально-экономическое развитие». Там нужен был инвестпроект, и обязательно создать рабочие места. Так что по выгодным условиям многие заём могут взять», — уточнил Максим.

В Кургане аграрии активно берут микрозаймы по сниженной процентной ставке от 0,1% годовых на подготовку к посевной. «Сумму до 5 миллионов рублей сроком до трех лет можно использовать на приобретение техники, оборудования, строительство зданий, помещений, ферм»,пояснила исполнительный директор регионального Фонда микрофинансирования Наталья Шутова.

Всего в 2022 году при помощи госгарантий и поручительств российский малый и средний бизнес привлек 812,5 млрд рублей льготных кредитов.

Из нефинансовых мер поддержки у бизнес-сообщества популярна льготная аренда в промпарках и технопарках: предприниматели получают быстрый старт на готовой инфраструктуре. На сегодняшний день профинансировано создание более 70 промпарков и технопарков, из них более 40 — в рамках национального проекта МСП. В технопарках размещаются порядка 1,9 тысячи производственных предприятий.

Помимо этого, в России действуют специализированные программы поддержки. К примеру, аграрии могут воспользоваться не только кредитом или займом, но и грантом «Агростартап», который предоставляется на конкурсной основе. Победитель получает до 5 миллионов рублей на развитие бизнеса. Так, фермер из хутора Вязовской Краснояружского района Белгородской области Джумали Салаев на средства грантовой поддержки в 3 млн рублей планирует собрать в этом году более 30 тонн огурцов и порядка 7 тонн томатов. Став участником федеральной программы «Агростартап», он приобрёл мотокультиватор и построил три теплицы.

Фермер из хутора Вязовской Краснояружского района
Администрация Краснояружского района Белгородской области
Фермер из хутора Вязовской Краснояружского района

С 2023 года постановлением российского правительства с 5 млн до 7 млн рублей увеличен размер гранта «Агростартап» для тех, кто разводит крупный рогатый скот. На гранты могут рассчитывать как производители мяса, так и поставщики молока.

С активным развитием молодёжного предпринимательства гражданам от 14 до 25 лет стали доступны гранты от 100 до 500 тысяч рублей на создание или развитие собственного бизнеса (для Арктической зоны — до 1 млн рублей). Единственное условие — софинансирование в размере не менее 25% от стоимости проекта и бесплатное прохождение обучения в центре «Мой Бизнес». Молодой предприниматель из Петербурга Владимир Грицкевич запустил собственный стартап в сфере графического дизайна. Пройдя обучение, он успешно защитил свой бизнес-проект дизайн-агентства и выиграл грант стоимостью 500 тысяч рублей.

Молодой предприниматель из Петербурга Владимир Грицкевич
Сайт «Мойбизнес»
Молодой предприниматель из Петербурга Владимир Грицкевич

Часть суммы Владимир планирует потратить на развитие своих собственных обучающих курсов в сфере дизайна в рамках своего проекта. «Средства потребуются на аренду помещения, закупить нужное оборудование, ноутбуки, принтер, несколько столов, стулья и канцелярские принадлежности», — делится Владимир Грицкевич.

В Ленинградской области бизнес-мама открыла Центр раннего плавания и развития
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
В Ленинградской области бизнес-мама открыла Центр раннего плавания и развития

В помощь женскому бизнесу активно реализуется программа «Мама-предприниматель». Проект рассчитан на женщин с детьми или находящихся в декретном отпуске и желающих развивать своё дело. Мать пятерых детей Мария Кузьмина в конце 2022 года стала победительницей конкурса «Бизнес-мама» с проектом центра раннего плавания и развития «Кит-Кид» в Ленинградской области, получив грант в размере 100 тысяч рублей. В планах — расширение спектра услуг и организация новых программ для развития малышей: плавание, массаж, лечебная физкультура и аквапатронаж.

В День предпринимательства, 26 мая, по всей России проходит социальная акция #МСПспасибо. Ее цель — поддержать тех, кто каждый день работает для людей и ради людей.

«Мы предлагаем всем желающим выразить свою признательность предпринимателям, которые делают нашу повседневную жизнь более комфортной. Мы настолько к ним привыкли, что часто даже не замечаем их, хотя контактируем постоянно. Чашка кофе в кафе — каждый день, продуктовый магазин — трижды в неделю, постричься в парикмахерской — два раза в месяц, автосервис — по мере необходимости. А еще есть булочная у дома, металлоремонт в соседнем доме и т.д. — все это малый и средний бизнес, которому сегодня мы можем сказать заслуженное #МСПспасибо, просто поставив этот хэштег в своих соцсетях», — отметил в своем Телеграм-канале генеральный директор «Корпорации «МСП» Александр Исаевич.

На сегодняшний день в малом и среднем предпринимательстве задействован практически каждый третий работающий житель нашей страны. Малому и среднему бизнесу принадлежит больше 99% коммерческих компаний, 9 из 10 заведений общепита, 3 из 4 компаний в сфере технологических инноваций.

«В День предпринимательства мы хотим еще раз привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, напомнить о его значении, поднять вопросы, которые волнуют предпринимателей. Чтобы каждый мог понять, насколько большое место в его жизни занимает малый и средний бизнес, на сайте «Корпорации «МСП» размещен тест «Как много в вашей жизни МСП?» Результаты его прохождения помогут каждому осознать, насколько велика роль малого и среднего бизнеса для каждого из нас. И там же каждый может поблагодарить предпринимателей за их работу», — добавил Александр Исаевич.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» помогает начинающим и опытным предпринимателям успешно вести коммерческую деятельность. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ представителей МСП.