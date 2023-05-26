Москва, 26 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. День российского предпринимательства, отмечаемый 26 мая, бизнес-сообщество страны встречает с внушительным пакетом государственных мер поддержки. Объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предприятий по итогам 2022 года составил рекордные 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн больше, чем в 2021 году. Закупки совершили более 12 тыс. заказчиков, в том числе 9 тыс. региональных, сообщил первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов на совещании с регионами по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Сайт «Мойбизнес» Цифровая платформа МСП

Все больше граждан России стремятся начать свое дело. Они открывают компании и масштабируют производства, развивают экспорт и выходят на новые рынки сбыта, открывают рестораны, запускают агробизнес. Многие регистрируются как самозанятые, осваивая и пробуя себя в новых сферах. На сегодня в России действуют более 6 миллионов малых и средних предприятий и около 8 млн самозанятых граждан. Для государства это бизнес-сообщество — надежная опора стабильности. Чем увереннее себя чувствует малый бизнес, тем больше запас прочности.

Поддержку малому и среднему предпринимательству оказывает инициированный президентом России национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Предприниматели могут получить помощь от государства как оффлайн, так и онлайн. Разработанная по нацпроекту цифровая платформа МСП․РФ максимально упростила открытие, ведение и развитие бизнеса. Одна из приоритетных задач — сделать платформу МСП․РФ эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством. С помощью специального алгоритма платформа оценивает цифровой профиль бизнеса и предлагает актуальные, подходящие конкретному предпринимателю меры поддержки.

«Проактивный подбор мер поддержки — это по факту новый формат коммуникации государства и бизнеса. Его реализация — один из приоритетов, закрепленных в концепции создания цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. Благодаря запуску нового алгоритма теперь государство буквально само приходит к предпринимателю и показывает, чем оно готово помочь именно его бизнесу», — отметил генеральный директор «Корпорации «МСП» Александр Исаевич.

Цифровая платформа не только подбирает подходящие меры поддержки на основании профиля бизнеса, но и самостоятельно проверяет соответствие предприятия условиям получения каждой меры поддержки. Алгоритм МСП․РФ также анализирует, что может помешать пользователю получить поддержку от государства.

Для предпринимателей в 84 регионах России действуют 443 центра поддержки «Мой бизнес». Конкретные меры поддержки малого и среднего предпринимательства разнятся от региона к региону, но в общий список того, чем государство может помочь начинающему предпринимателю, входят как финансовые, так и нефинансовые инструменты: субсидии, кредиты и займы с госгарантией и по сниженным ставкам, гранты на открытие бизнеса и развитие арго-промышленной отрасли, а также бесплатные обучение и консультирование, льготы по аренде и другие.

Одним из популярных видов финансовой помощи являются льготные кредиты и займы. Так, в Прикамье компания «Оленья застава плюс», которая занимается разведением оленей и лошадей, реализует панты и мясную продукцию, привлекла средства по льготной программе кредитования агропромышленного комплекса под 5% годовых. «Сейчас в Пермском крае действуют 3 программы предоставления поручительств: «Развитие», «Стандарт» и «Госзаказ». Ставка вознаграждения за предоставленное поручительство составляет 0,5% годовых», — отметила заместитель генерального директора АО «Корпорация развития МСП ПК» Мария Лукина.

Сайт «Мойбизнес» ООО «Оленья застава плюс»

Те, кто не может взять кредит в банке, имеют возможность получить заемные средства на льготных условиях через государственные микрофинансовые организации и фонды. К примеру, алтайский индивидуальный предприниматель из Барнаула Максим Тремасов получил заёмные средства под 4,75% годовых на приобретение и установку охранно-пожарной сигнализации. Деньги ему понадобились для того, чтобы завершить масштабный и дорогостоящий проект по строительству офисного здания.

«Я уже второй год работаю и брал заём на строительство базы в Горном Алтае, кстати, тоже по льготной программе, но только по другой — «Социально-экономическое развитие». Там нужен был инвестпроект, и обязательно создать рабочие места. Так что по выгодным условиям многие заём могут взять», — уточнил Максим.

В Кургане аграрии активно берут микрозаймы по сниженной процентной ставке от 0,1% годовых на подготовку к посевной. «Сумму до 5 миллионов рублей сроком до трех лет можно использовать на приобретение техники, оборудования, строительство зданий, помещений, ферм», — пояснила исполнительный директор регионального Фонда микрофинансирования Наталья Шутова.

Всего в 2022 году при помощи госгарантий и поручительств российский малый и средний бизнес привлек 812,5 млрд рублей льготных кредитов.

Из нефинансовых мер поддержки у бизнес-сообщества популярна льготная аренда в промпарках и технопарках: предприниматели получают быстрый старт на готовой инфраструктуре. На сегодняшний день профинансировано создание более 70 промпарков и технопарков, из них более 40 — в рамках национального проекта МСП. В технопарках размещаются порядка 1,9 тысячи производственных предприятий.

Помимо этого, в России действуют специализированные программы поддержки. К примеру, аграрии могут воспользоваться не только кредитом или займом, но и грантом «Агростартап», который предоставляется на конкурсной основе. Победитель получает до 5 миллионов рублей на развитие бизнеса. Так, фермер из хутора Вязовской Краснояружского района Белгородской области Джумали Салаев на средства грантовой поддержки в 3 млн рублей планирует собрать в этом году более 30 тонн огурцов и порядка 7 тонн томатов. Став участником федеральной программы «Агростартап», он приобрёл мотокультиватор и построил три теплицы.

Администрация Краснояружского района Белгородской области Фермер из хутора Вязовской Краснояружского района

С 2023 года постановлением российского правительства с 5 млн до 7 млн рублей увеличен размер гранта «Агростартап» для тех, кто разводит крупный рогатый скот. На гранты могут рассчитывать как производители мяса, так и поставщики молока.

С активным развитием молодёжного предпринимательства гражданам от 14 до 25 лет стали доступны гранты от 100 до 500 тысяч рублей на создание или развитие собственного бизнеса (для Арктической зоны — до 1 млн рублей). Единственное условие — софинансирование в размере не менее 25% от стоимости проекта и бесплатное прохождение обучения в центре «Мой Бизнес». Молодой предприниматель из Петербурга Владимир Грицкевич запустил собственный стартап в сфере графического дизайна. Пройдя обучение, он успешно защитил свой бизнес-проект дизайн-агентства и выиграл грант стоимостью 500 тысяч рублей.

Сайт «Мойбизнес» Молодой предприниматель из Петербурга Владимир Грицкевич

Часть суммы Владимир планирует потратить на развитие своих собственных обучающих курсов в сфере дизайна в рамках своего проекта. «Средства потребуются на аренду помещения, закупить нужное оборудование, ноутбуки, принтер, несколько столов, стулья и канцелярские принадлежности», — делится Владимир Грицкевич.

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области В Ленинградской области бизнес-мама открыла Центр раннего плавания и развития

В помощь женскому бизнесу активно реализуется программа «Мама-предприниматель». Проект рассчитан на женщин с детьми или находящихся в декретном отпуске и желающих развивать своё дело. Мать пятерых детей Мария Кузьмина в конце 2022 года стала победительницей конкурса «Бизнес-мама» с проектом центра раннего плавания и развития «Кит-Кид» в Ленинградской области, получив грант в размере 100 тысяч рублей. В планах — расширение спектра услуг и организация новых программ для развития малышей: плавание, массаж, лечебная физкультура и аквапатронаж.

В День предпринимательства, 26 мая, по всей России проходит социальная акция #МСПспасибо. Ее цель — поддержать тех, кто каждый день работает для людей и ради людей.

«Мы предлагаем всем желающим выразить свою признательность предпринимателям, которые делают нашу повседневную жизнь более комфортной. Мы настолько к ним привыкли, что часто даже не замечаем их, хотя контактируем постоянно. Чашка кофе в кафе — каждый день, продуктовый магазин — трижды в неделю, постричься в парикмахерской — два раза в месяц, автосервис — по мере необходимости. А еще есть булочная у дома, металлоремонт в соседнем доме и т.д. — все это малый и средний бизнес, которому сегодня мы можем сказать заслуженное #МСПспасибо, просто поставив этот хэштег в своих соцсетях», — отметил в своем Телеграм-канале генеральный директор «Корпорации «МСП» Александр Исаевич.

На сегодняшний день в малом и среднем предпринимательстве задействован практически каждый третий работающий житель нашей страны. Малому и среднему бизнесу принадлежит больше 99% коммерческих компаний, 9 из 10 заведений общепита, 3 из 4 компаний в сфере технологических инноваций.

«В День предпринимательства мы хотим еще раз привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, напомнить о его значении, поднять вопросы, которые волнуют предпринимателей. Чтобы каждый мог понять, насколько большое место в его жизни занимает малый и средний бизнес, на сайте «Корпорации «МСП» размещен тест «Как много в вашей жизни МСП?» Результаты его прохождения помогут каждому осознать, насколько велика роль малого и среднего бизнеса для каждого из нас. И там же каждый может поблагодарить предпринимателей за их работу», — добавил Александр Исаевич.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» помогает начинающим и опытным предпринимателям успешно вести коммерческую деятельность. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ представителей МСП.