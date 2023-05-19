Москва, 19 мая, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал 19 мая передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ с своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Заслушав доклады командующего группировкой и офицеров штаба, он отметил, что по основным направлениям группировка действует весьма эффективно, выявляя и поражая военную технику и скопления личного состава ВСУ.

Глава Минобороны поставил задачу командованию группировки и дальше активно вести комплексную разведку для вскрытия планов украинской армии.

«Также [Шойгу] обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава», — сообщили в ведомстве.

Глава Минобороны вручил военнослужащим государственные награды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

5 мая Шойгу побывал в Южном военном округе, где проверил готовность военной техники и оружия готовящееся поступить в зону СВО. В марте он проинспектировал передовой пункт управления группировки «Восток» на южнодонецком направлении.