Москва, 19 мая, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Россия прорабатывает переход на расчёты в национальных валютах при экспорте зерна. Уже в ближайшее время доля таких поставок может достичь 30%. Об этом 19 мая сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Андрей Рубцов/ТАСС Работа зернового элеватора

«Прорабатываем переход на расчёты в национальных валютах. Рассчитываем, что доля таких поставок в среднесрочной перспективе может уже в ближайшее время достичь 30%», — сказал министр в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.

Как ранее сообщило ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил 18 мая на совещании о ходе весенних полевых работ, что Россия собирается экспортировать 55–60 млн тонн зерна. По словам президента, Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. Она зарекомендовала себя как надёжный, предсказуемый партнер, уточнил глава государства. Глава государства добавил, что Россия смогла увеличить экспорт в сельском хозяйстве до 41,6 миллиарда долларов.

19 апреля Путин поручил Минсельхозу поддержать аграриев в новых регионах. Глава государства заявил, что поддерживать нужно прежде всего местных граждан, тех, кто занимается сельским хозяйством, и аграриев, и крупных товаропроизводителей. Глава государства отметил, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях «всё аккуратно, но много стареньких машин».