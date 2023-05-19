Москва, 19 мая, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 19 мая провёл совещание с командующим группировкой войск «Восток» на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Шойгу провёл совещание с командующим группировкой «Восток» на запорожском направлении
Иван Шилов ИА REGNUM
Шойгу

Генерал армии отметил эффективность поражения военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«В штабе группировки войск министр обороны РФ провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также глава оборонного ведомства заслушал доклад командующего группировкой «Восток» по обстановке и выполнению боевых задач Вооружённых сил на основных тактических направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, ещё одно совещание с командующими группировками российских войск в зоне специальной военной операции министр обороны провёл в марте в штабе объединённой группировки российских войск. Шойгу доложили о текущей обстановке в зоне боевых действий. Генерал армии заслушал доклады командующих группировками о текущей обстановке, а также планы дальнейших действий.

Днём ранее, 18 мая, глава оборонного ведомства проинспектировал ход боевой подготовки военнослужащих-контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Главком Сухопутными войсками Олег Салюков доложил министру, что все занятия с контрактниками на полигонах проводят офицеры с боевым опытом, получившие его в зоне СВО, подготовку ведут с учётом особенностей использования противником западной техники.