Москва, 19 мая, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 19 мая провёл совещание с командующим группировкой войск «Восток» на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Генерал армии отметил эффективность поражения военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«В штабе группировки войск министр обороны РФ провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также глава оборонного ведомства заслушал доклад командующего группировкой «Восток» по обстановке и выполнению боевых задач Вооружённых сил на основных тактических направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, ещё одно совещание с командующими группировками российских войск в зоне специальной военной операции министр обороны провёл в марте в штабе объединённой группировки российских войск. Шойгу доложили о текущей обстановке в зоне боевых действий. Генерал армии заслушал доклады командующих группировками о текущей обстановке, а также планы дальнейших действий.

Днём ранее, 18 мая, глава оборонного ведомства проинспектировал ход боевой подготовки военнослужащих-контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Главком Сухопутными войсками Олег Салюков доложил министру, что все занятия с контрактниками на полигонах проводят офицеры с боевым опытом, получившие его в зоне СВО, подготовку ведут с учётом особенностей использования противником западной техники.