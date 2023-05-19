Хиросима, Япония, 19 мая, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» (G7) намерены сохранять суверенные российские активы замороженными, пока Москва не компенсирует ущерб от конфликта на Украине, говорится в принятом заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Согласно документу, лидеры договорились принять меры для предотвращения «использования филиалов российских банков в третьих странах» для обхода санкций. Кроме того, G7 намерены ограничить «использование Россией международной финансовой системы», а также ввести санкции на торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России.

«G7 будут принимать меры против финансового сектора России, но сохранит каналы для «необходимых транзакций», — говорится в заявлении.

Стороны поддержали также расширение и продление зерновой сделки для помощи уязвимым странам.

Что касается ситуации вокруг Украины, то государства-члены G7 договорились обеспечить экономическую помощь Киева. Отмечалось, что уже обеспечена бюджетная поддержка на 2023 год и начало 2024 года. G7 обещала продолжать военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.

Как сообщало ИА Регнум, страны «Большой семерки» (G7) решили не вводить «почти полный» запрет на экспорт в Россию. В материале говорится, что G7 вместо полного запрета на экспорт намерены расширить действующие ограничения на поставки основных товаров. Под санкции могут подпасть товары, которые используют военные, в том числе промышленное оборудование, а также товары из областей производства, строительства, транспорта и услуг в сфере бизнеса. Ограничения могут коснуться и российских алмазов.