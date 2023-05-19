Лондон, 19 мая, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Бас-гитарист Энди Рурк, являвшийся одним из основателей и участников британской рок-группы The Smiths, скончался в возрасте 59 лет. Об этом 19 мая сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на представителей музыкального коллектива.

«С глубокой печалью мы объявляем о кончине Энди Рурка после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы. Те, кто его знал, будут помнить Энди как добрую и прекрасную душу, а меломаны — как чрезвычайно одаренного музыканта», — говорится в сообщении.

Музыкант играл в основном составе группы, которая образовалась в 1982 году, и участвовал в записи таких хитов, как «This Charming Man» и «There Is a Light».

После распада коллектива в 1986 году Рурк работал с бывшим вокалистом The Smiths Моррисси, а также с 2006 года играл в группе Freebass с бас-гитаристами Питером Хуком из New Order и Мани из Stone Rose.

Кроме того, басист записывал композиции с певицей Шинейд О’Коннор, группой The Pretenders, бывшим фронтменом группы The Stone Roses Иэном Брауном и вокалисткой группы Тhe Cranberries Долорес О’Риордан.