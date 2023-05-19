Мелитополь, 19 мая, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции передового пункта управления одного из объединений группировки «Восток» на запорожском направлении в зоне спецоперации поручил командующему и командирам группировки вести комплексную разведку. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе министерства.

«Командующему и командирам поставлена задача продолжать активное ведение комплексной разведки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу уточнил, что это необходимо для заблаговременного узнавания планов врага и предотвращения их реализации.

Кроме того, глава Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения участвующих в СВО войск и создание условий для безопасного размещения военных.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Шойгу провёл инспекцию передового пункта управления одного из объединений группировки «Восток». В ходе этого он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке, характере действий ВСУ и выполнении российскими военнослужащими поставленных задач.