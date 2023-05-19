ДНР, 19 мая, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил 19 мая о тяжелейшем встречном бое в Артёмовске. По его данным, российские войска частично уступили ВСУ фланги и высоты в городе, что позволило украинским военным фактически непрерывно подтягивать подкрепление.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Враг подтягивает любое количество сил, чтобы противостоять наступающим российским бойцам, потому продвижение идет очень медленно», — сообщил канал.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские штурмовики продолжают бои за освобождение Артёмовска. Бойцы спрогнозировали полное освобождение города от ВСУ на этой неделе. Под контролем ВСУ в последние дни оставались только микрорайон Новый и следующий за ним частный сектор, но при этом украинские военные продолжили ожесточенное сопротивление. Перспективу полного освобождения Артёмовска от ВСУ назвал «достаточно близкой» и врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что штурмовики продвигаются вперёд в любое время суток.

Издание Asia Times ранее проинформировало, что украинские военные должны эвакуироваться из Артёмовска до наступления выходных. В материале от 17 мая автор Стивен Брайен выразил уверенность, что операция по выводу украинских военных должна скоро закончиться, так как, по его мнению, в противном случае российские войска возьмут их в окружение. В тексте также отмечается, что битва за Артёмовск — это битва украинского президента, так как именно он отдал приказ удерживать город любой ценой.