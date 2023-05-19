Москва, 19 мая, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В преддверии планируемых переговоров президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева встреча с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым очень важна, заявил 19 апреля на переговорах в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

( EPA/EVGENIA NOVOZHENINA/POOL/ТАСС Встреча глав МИД РФ Сергея Лаврова и Азербайджана Джейхуна Байрамова

Напомнив, что трёхсторонняя встреча на уровне глав МИД России, Армении и Азербайджана планировалась ещё в конце прошлого года, Лавров сказал, что очень рад началу переговоров — пока двусторонних, а затем и с коллегой из Армении.

«[Это] хорошая возможность воспользоваться вашим пребыванием в Москве, чтобы посмотреть на состояние наших двусторонних дел, тем более в преддверии намечающихся контактов наших руководителей», — отметил Лавров.

Он указал на нацеленность Москвы в соблюдении всех договорённостей, достигнутых между Путиным и Алиевым.

«Среди последних интересных проектов — международный транспортный коридор «Север — Юг» наши лидеры обсуждали это и между собой и с участием других заинтересованных лиц, а их немало», — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва планирует согласовать с Баку дальнейшую работу на этом и на других направлениях. Также Лавров напомнил о запланированной на сегодня трёхсторонней встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Трёхстороннюю встречу 19 мая в Москве глава МИД России, Азербайджана и Армении российское внешнеполитическое ведомство анонсировало 17 мая. Кроме того, отдельно были запланированы две двусторонние встречи — Лаврова с Байрамовым и Лаврова с Мирзояном.

18 мая на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван неоднократно предпринимал попытки заключить мир с Баку, но азербайджанская сторона, во-первых, всё время выдвигает новые условия, во-вторых, продолжает осуществлять провокации на границе.