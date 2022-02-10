Москва, 19 мая, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Победители сразу двух конкурсов Российского общества «Знание» — третьего сезона «Лиги Лекторов» и первого сезона «Школьной Лиги Лекторов» получили награды в Москве. Как сообщили в пресс-службе общества, лучшими из лучших эксперты и онлайн-аудитория признали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 41 города в 36 российских регионах.

Пресс-служба общества знание Награждение

Награды победителям вручили первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Среди финалистов «Лиги лекторов» есть участники из всех регионов России. При этом победителей, в частности, оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярска, Сургута, Владивостока, Ижевска, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Великого Новгорода, Пскова, Саратова, Твери, Краснодара, Новосибирска, Беслана, Салехарда, Донецка и Горловки.

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Все они получили звание лектора Общества «Знание» и возможность выступать на мероприятиях крупнейшей просветительской организации страны. Также им вручили памятный шунгитовый куб, олицетворяющий весомый вклад в дело просвещения, сертификат на турпоездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие» и денежный приз в размере 500 тыс. рублей на обучение и развитие собственных просветительских проектов.

Пресс-служба общества знание Участники церемонии награждения

Наградили и победителей первого сезона «Школьной Лиги Лекторов». Юные просветители из двух российских столиц, Благовещенска, Кольчугина, Смоленска, Красноярска, Челябинска, Ельца, Донецка, Краснодона, Каспийска, Звенигова, Новосибирска, Уфы, Казани, Кемерова, Прокопьевска, Пскова и Севастополя тоже получили звания лекторов Российского общества «Знание», памятные кубы из шунгита и сертификаты на турпоездки.

«Участие и победа в этом просветительском конкурсе — хороший, добрый знак в отношении нашей высшей школы. Такое количество увлеченных своей работой преподавателей — залог качества высшего образования в России», ― подчеркнул на церемонии вручения министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Пресс-служба общества знание Лига лекторов

Отмечается, что третий сезон конкурса «Лига Лекторов» стал рекордным по количеству участников: было подано свыше 9,1 тысячи заявок из почти 1,1 тысячи городов и посёлков по всей стране. «Школьная Лига Лекторов» (для юных просветителей от 14 до 17 лет включительно) тоже с первого же сезона привлекла большое внимание, поступило немногим более 5 тысяч заявок из 369 городов и посёлков страны. В обоих конкурсах есть участники и финалисты из новых регионов РФ — Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, конкурс «Лига Лекторов» стремительно набирает обороты. Если в первом сезоне участвовали 2 553 лектора, во втором — более 5 тысяч, то в третьем сезоне число участников составило 9 174.