Симферополь, 19 мая, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин временно исключил запуск движения грузовиков по Крымскому мосту в целях безопасности и во избежание провокаций. Об этом он заявил в пятницу, 19 мая. По его словам, запуск движения планировался, но с точки зрения безопасности его решили отложить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Пока есть эти попытки и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, всё-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — сказал Хуснуллин РИА Новости.

Вице-премьер уточнил, что речь идёт в том числе о пустых грузовиках, открывать для них движение по Крымскому мосту на сегодняшний день также небезопасно.

Взрыв на Крымском мосту произошёл ранним утром 8 октября 2022 года. По официальным данным ФСБ, подрыв осуществили в 06:03 по местному времени, в течение нескольких секунд обрушились три пролёта шоссейной части моста, а на железнодорожной части загорелись семь топливных вагонов-цистерн. Основная версия произошедшего — подрыв грузовика.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. В Киеве отказались от комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, СК по факту атаки возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что в подготовке теракта участвовали спецслужбы ВСУ и граждане России и зарубежных государств. В результате подрыва погибли пять человек.