Роли, США, 19 мая, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл в четвертом овертайме команду «Каролина Харрикейнз» в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Григорий Сысоев/РИА Новости Вратарь Сергей Бобровский

Игра проходила в Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» и закончилась победой гостей в четвёртом овертайме со счётом 2:3.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский смог отразить 63 из 65 бросков по своим воротам, что стало новым клубным рекордом по количеству отбитых шайб. До этого рекорд принадлежал Роберто Луонго, отразившему в матче с «Детройт Пистонз» 27 февраля 2002 года 57 бросков.

Бобровский стал третьим голкипером в истории НХЛ с сезона-1955/56, сумевшим отразить за матч более 50 шайб в двух матчах плей-офф подряд. До него это удалось Кёртису Джозефу (1993) и финскому голкиперу Юусе Саросу (2021).

Матч между «Флоридой» и «Каролиной» стал самым продолжительным в истории обоих клубов. По его итогам «Пантерз» повели в финальной серии Восточной конференции со счётом 1-0.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля главным тренером хоккейной команды «Россия 25» стал наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг. За его кандидатуру единогласно проголосовали все члены тренерского совета.