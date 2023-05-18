Вашингтон, 19 мая, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства не смог сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Киеве. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Не помогло украинским военным и то, что из ЗРК выпустили все имеющиеся боеприпасы.

«На подлёте по «Кинжалу» выпустили 32 ракеты класса «земля — воздух», каждая из которых обошлась примерно в 3 млн долларов», ― говорится в публикации.

Ни одна из них цели не достигла. В общей сложности общая стоимость задействованных ракет-перехватчиков составила $96 млн, в то время как стоимость «Кинжала» составляет менее 2 миллионов долларов.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что для противодействия российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал» Украине недостаточно боевого арсенала. По его словам, у страны нет систем противовоздушной обороны, способных противостоять «Кинжалам». Игнат признался, что система Patriot никогда не работала с таким типом целей.

В ночь на 16 мая российские войска ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. Военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский пояснил, что уничтожению комплекса Patriot помогли уникальные возможности ракеты «Кинжал», а также тактика Вооружённых сил России по обнаружению систем ПВО Украины.

Позже стало известно, что Patriot в Киеве уничтожили из воздушной засады с помощью самолёта МиГ-31К, который является носителем указанных гиперзвуковых ракет.

В начале мая представители ВСУ заявили, что сбили «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot. 10 мая эту информацию подтвердил глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. При этом у экспертов вызвали сомнения фотографии, представленные ВСУ в качестве доказательств.

В Минобороны РФ подчеркнули, что количество заявлений Киева о якобы перехвате российских ракет в несколько раз превышает число их реальных пусков. Отмечается, что Киев делает регулярные заявления о «перехвате» ракет, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных систем противовоздушной обороны (ПВО).