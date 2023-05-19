Астана, 19 мая, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Венгрия приветствует план Китая по урегулированию на Украине, потому что он может оказаться основой для начала мирных переговоров. Об этом 19 мая заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в кулуарах второго экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия» в Алма-Ате.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Если говорить о китайском мирном плане, мы поддерживаем его по двум причинам: во-первых, он существует, во-вторых, он о мире. Он может быть хорошей базой для переговоров», — цитирует его слова РИА Новости.

Сийярто отметил, что в ситуации с Украиной, по его мнению, нужно найти некий концепт, с помощью которого можно будет перейти к переговорам, и уточнил, что первоначальный план в этом случае может и не стать финальным соглашением, а потому не нужно бояться переговоров.

«Я думаю, главная проблема, что какие-то дискуссии должны начаться в конце концов, потому что это путь, который ведет к миру», — пояснил глава МИД Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что весной 2022 года Россия была готова заключить договор с Украиной, который сегодня ужаснул бы Москву, настолько он был невыгодным. Однако Киеву этого было не нужно.

В середине февраля пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что весной прошлого года переговоры с Киевом сорвал Запад. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры прервал Киев, получив «указание сверху».