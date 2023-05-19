Тайбэй, 19 мая, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Министерство обороны США собирается в рамках пакета безвозмездной помощи отправить Тайваню переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и TOW 2B Aero. Об этом 19 мая сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источник в тайваньской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

По словам последнего, Вашингтон проводит такие поставки Тайбэю для повышения возможностей Тайваня по концепции «ассиметричной обороны». Эта концепция подразумевает использование высокомобильных, малогабаритных и относительно недорогих систем вооружения, способных наносить противнику существенно больший ущерб в сравнении со своей стоимостью.

Издание напомнило, что на минувшей неделе глава тайваньского минобороны Цю Гочжэн рассказал, что Тайбэй с Вашингтоном уже несколько месяцев согласовывают номенклатуру поставок оружия, и добавил, что США поставят его Тайваню бесплатно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, бывший тайваньский министр обороны Фэн Шикуань заявил, что Тайвань заплатит «немыслимую» цену, если примет от США бесплатную военную помощь. Он добавил, что надеется, что власти Тайваня «не будут настолько глупы» и что «будет какой-то выбор».