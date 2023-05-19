Москва, 19 мая, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Банкир с 50-летним стажем и экс-начальник управления денежных переводов «Юникредит банка» Нина Баканова несколько дней перечисляла деньги на счета мошенников из псевдо-Центробанка. Они убедили женщину, что иначе её средства похитят. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Всего женщина перечислила 3,3 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

16 мая в полицию обратилась 69-летняя Нина Баканова — банкир с 50-летним стажем и экс-начальник управления денежных переводов «Юникредит банка». Женщина рассказала оперативникам, что несколько дней назад ей стали названивать неизвестные люди, которые представились сотрудниками Центробанка и объяснили ей, что с её счёта кто-то пытается похитить деньги. Женщина забеспокоилась и сама рассказала звонившим, где и в каком количестве хранит свои средства. Мошенники убедили женщину «обезопасить» свои деньги, переведя их на счета физлиц, реквизиты которых ей продиктовали по телефону. Для большей надёжности звонившие убедили Баканову, что пока не стоит общаться с другими людьми, а связь с «сотрудниками Центробанка» лучше вести по отдельному телефону. Поэтому женщина купила новый телефон. Несколько дней подряд Нина Яковлевна ездила по разным отделениям банка и осуществляла переводы под руководством незнакомца в трубке. Только лишившись крупной суммы женщина поняла, что стала жертвой мошенников и отправилась в полицию.

«Поступило заявление от 69-летней женщины о том, что 10 мая ей через мессенджер позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником «Центрального Банка РФ», под предлогом сохранения денежных средств убедил заявительницу перевести деньги с её банковского вклада на счета неизвестных физических лиц. Сумма ущерба 3 316 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению женщины проводят проверку.

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