Москва, 19 мая, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Российские банки обратились к Министерству обороны с просьбой допустить их к единому реестру военнообязанных, чтобы выполнять условия закона об электронных повестках. Об этом 19 мая стало известно из письма Национального совета финансового рынка (НСФР) в оборонное ведомство. В случае, если доступа к реестру не будет, банки не смогут выполнять условия закона, по которому уклонившимся от призыва гражданам запрещено выдавать кредиты и займы.

Владимир Смирнов/ТАСС Вид на здание Министерства обороны РФ

«НСФР в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры. Им также нужна информация об обжаловании гражданами принятых в отношении них решений о применении обеспечительных мер», — говорится в обращении.

Председатель НСФР Андрей Емелин пояснил, что эти временные ограничения применяются к человеку, который является клиентом банка и может не ожидать повестки, а соответственно, и отказов по кредитам.

«Споры о том, обоснованы ли такие отказы, будут всё равно, и жалобы всё равно будут, поэтому банкам нужно понимать, что мы должны сказать клиенту, на что сослаться», — сказал он РБК.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 14 апреля российский президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, предполагающий в том числе возможность выдачи гражданам повесток в электронном виде. 19 апреля депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») допустил, что уже во время весеннего призыва в тестовом режиме могут рассылать электронные повестки.

Авторы документа предложили разделить процесс разработки реестра на три этапа. На первом этапе Минцифры может обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра с 1 июля (со дня вступления постановления в силу) по 31 декабря 2023 года. Также на этом этапе предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий для ведения и эксплуатации реестра.

На втором этапе, который пройдет с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, предполагается, что Минцифры введет реестр в эксплуатацию согласно всем требованиям. На третьем, заключительном этапе, Минобороны России с 1 января 2025 года обеспечивает формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию.