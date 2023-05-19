Тбилиси, 19 мая, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Агентство гражданской авиации Грузии выдало авиакомпании из России Red Wings разрешение на полёты с июня по направлениям Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Об этом говорится в опубликованном 19 мая сообщении агентства.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings

«С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что разрешение было выдано указанной авиакомпании 18 мая. Чартерные рейсы из Сочи и Москвы в Грузию начнутся с 2 июня и будут производиться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на пассажирские перевозки в Россию с 20 мая. Рейсы между Москвой и Тбилиси будут выполняться семь раз в неделю. До этого такое же разрешение получила российская компания «Азимут», которая запланировала первый чартерный полёт на 19 мая.

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией был введён в июне 2019 года после протестов в республике из-за того, что депутату Госдумы Сергею Гаврилову на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте предложили сесть в кресло спикера. 10 мая президент России Владимир Путин своим указом снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.