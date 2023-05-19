Москва, 19 мая, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин выдвинется на будущих выборах столичного градоначальника от партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом 19 мая рассказала замглавы исполкома московского отделения ЕР, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Об этом будет объявлено на партийной конференции, которая состоится в ближайшее время», — приводит её слова РИА Новости.

Елиферова также указала в Telegram-канале, что дата проведения партийной конференции будет определена после назначения даты проведения выборов.

Сергей Собянин находится на посту мэра Москвы с октября 2010 года. Он два раза переизбирался на эту должность и при этом баллотировался на неё как самовыдвиженец. До этого он занимал посты вице-премьера, главы администрации президента России и губернатора Тюменской области.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая Собянин объявил о запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов над Москвой. Он подчеркнул, что такое решение приняли с целью предотвратить несогласованное использование беспилотников, которое может затруднить работу правоохранителей. Московский мэр напомнил, что запуск дронов вопреки установленному запрету является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.