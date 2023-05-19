ДНР, 19 мая, 2023, 10:42 — ИА Регнум. ВСУ активно восполняют потери, которые они несут в Артёмовске (ДНР), написал 19 мая военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Российская разведка зафиксировала в районах городов Артёмовска и Часова Яра отдельные группы резервов ВСУ. Военных быстро перебрасывают на те участки, где есть потребность восполнить безвозвратные и санитарные потери, отметил эксперт.

«Зачастую при выезде на эвакуацию раненых, в медицинских автомобилях уже присутствуют боевики, которые заменяют выбывших из строя сослуживцев», — отметил Марочко.

19 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об очередной попытке ВСУ прорвать фланги в Артёмовске. Со своей стороны украинское командование указало на рост численности российских военных в Артёмовске.