Лондон, 19 мая, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Британские власти уверены, что коллективный Запад к 2030 году может оказаться перед угрозой прямой войны с Россией и Китаем, в связи с чем подготовка к обороне — это первоочередная задача для многих западных государств. Такое мнение 19 мая высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Financial Times (FT).

Christophe Gateau/Global Look Press Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

«К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни. Я думаю, грядёт конфликт с целым рядом противников по всему миру… Нам всем нужно быть к этому готовыми», — сказал он, говоря о якобы необходимости увеличения расходов Британии на оборону до 2,5% от ВВП.

Уоллес отметил, что так долго ожидаемое контрнаступление ВСУ, по его мнению, не будет «ещё одним рывком», который позволит закончить конфликт, и уточнил, что британская сторона будет готова к любому применению оружия массового поражения на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, заместитель британского министра иностранных дел Лео Докерти заявил, что Британия вместе со своими союзниками по Группе семи (G7) изучают соответствие их национальным законодательствам возможной передаче Украине российских замороженных активов. Он добавил, что конфискованные у России средства могут быть переданы Киеву в качестве финансовой помощи для восстановления украинской инфраструктуры.