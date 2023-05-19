Симферополь, 19 мая, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Истоки инициативы президента Украины Владимира Зеленского по созданию совета по «деоккупации и реинтеграции» лежат в области психиатрии, на полуострове не обращают внимания на такие идеи. Об этом 19 мая заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Подобные решения в психиатрии называют биполярным расстройством. Зеленскому и всей его компании уже готовы в Крыму места в психиатрической больнице», — приводит его слова РИА Новости.

Крючков уточнил, что жители региона не обращают внимание на такие инициативы украинского лидера, продолжая строить и развивать воссоединившуюся с Россией республику.

«Строятся дороги, школы, детские сады, высаживаем сады и виноградники. Все заняты делом», — пояснил советник главы Крыма.

18 мая на сайте интернет-представительства Зеленского опубликовали указ о создании консультативного совета по вопросам «деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Зеленский заявил итальянским журналистам, что в Крыму якобы нет ни туристов, ни развития, из-за чего Украине в случае захвата ею полуострова долго придётся всё это «восстанавливать».

16 мая глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал Зеленского, который заявил о якобы отсутствии развития в регионе, «профессиональным брехуном». Он добавил, что с украинского лидера в этом случае нет никакого спроса, так как ложь, по его мнению, является для Зеленского способом существования.