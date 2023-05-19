Симферополь, 19 мая, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Руководство Крыма предъявит Украине полный список претензий, в том числе по совершённым в отношении российского региона терактам и диверсиям, заявил 19 мая глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Заявив, что в Крыму работает группа по подготовке претензий Украине, в том числе из-за блокады полуострова (транспортной и энергетической), Константинов сказал:

«Мы планируем добавить новые претензии, оценить ущерб, нанесённый Крыму в первую очередь в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают».

Он подчеркнул, что эксперты оценят ущерб и недалёк тот день, когда крымчане предъявят Киеву претензии в полном объёме, сообщает РИА Новости.

В марте глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что готов направить Украине иск на сумму свыше 150 млрд рублей в связи с организованной Киевом водной блокадой полуострова.

19 мая в Крыму возбудили уголовное дело о теракте после подрыва железной дороги. 18 мая в Симферопольском районе между станциями Чистенькое и Почтовое прогремел взрыв, повредив железнодорожное полотно. Восемь вагонов сошли с рельсов.