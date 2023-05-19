Лондон, 19 мая, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. В чёрном списке ― Олег Романенко, гендиректор компании по эксплуатации Запорожской атомной электростанции, а также 13 членов совета директоров «Газпромнефти». Это следует из заявления, опубликованного на сайте правительства Великобритании 19 мая.

Евгений Биятов/РИА Новости Олег Романенко

Среди юридических лиц под ограничения попали «ДОМ. РФ» и Металлургический инвестиционный банк, а также связанные с Росатомом компании, производящие современные материалы и технологии, включая лазеры.

Кроме того, санкции коснулись восьми компаний, связанных с производством металлов в России.

В санкционный список Британии также вошли «Росбанк» и «Тинькофф Банк», FESCO, АФК «Система», «Северсталь», «Полюс», ММК, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и генеральный директор компании Владимир Лепин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Великобритания ввела новые санкции против России, которые коснулись 92 физических и юридических лиц, связанных, по мнению Лондона, с Росатомом и Газпромом, включая председателя совета директоров Газпрома Виктора Зубкова. Также в санкционный список попали 34 человека, связанные с Ростехом и «Алмаз-Антеем».

В банковской сфере под санкциями оказались «Уралсиб», «Зенит», «МТС банк» и банк «Санкт-Петербург». В частности, Лондон ввел санкции против главы Минцифры Максута Шадаева, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, заммэра Москвы Максима Ликсутова, исполнительного директора Nord stream 2 AG Маттиаса Варнига.

В чёрный список Соединённого Королевства также попали представители руководства «Аэрофлота».

Лондон также намерен запретить импорт российских алмазов, а также ряда металлов: меди, никеля и алюминия российского происхождения. Предполагается, что эти ограничения «заморозят» экспорт алмазов в объеме $4 млрд (£3,2 млрд).