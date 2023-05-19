Харьков, Украина, 19 мая, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В городе Волчанске Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом 19 мая сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Волчанске Чугуевского района повреждены… объект гражданской инфраструктуры», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в результате прогремевших в Кривом Роге в ночь на 19 мая взрывов получило повреждения одно из промышленных предприятий в городе. Он добавил, что также загорелись несколько расположенных рядом зданий.

Также в ночь на 19 мая во Львове, который расположен в западной части Украины, тоже прогремели взрывы. В ночь на 19 мая режим воздушной тревоги был объявлен на всей территории Украины.