Кривой Рог, Украина, 19 мая, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В результате прогремевших в Кривом Роге в ночь на 19 мая взрывов получило повреждения одно из промышленных предприятий в городе. Об этом 19 мая сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«[Взрыв] на частном промышленном предприятии. Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование», — написал он.

Лысак уточнил, что при этом произошло возгорание нескольких расположенных рядом зданий, и добавил, что в данный момент пожарные продолжают работы по тушению пожара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области и Николаевской области Украины произошла серия взрывов. Украинские СМИ также сообщили о взлёте российского сверхзвукового самолёта МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты X-47M2 «Кинжал».

Также в ночь на 19 мая в городе Львове, который расположен в западной части Украины, тоже прогремели взрывы. В ночь на 19 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.