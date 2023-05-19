Луганск, 19 мая, 2023, 09:10 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении автомобиль ВСУ, перевозивший украинских военных, подорвался на собственной мине. Об этом 19 мая сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил эксперт, российская артиллерийская разведка обнаружила у населённого пункта Невское вражеский грузовой автомобиль «Урал», который вёз личный состав для проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

«При пристрелочном выстреле нашей артиллерии автомобиль противника, чтобы уйти из-под огня, выехал с накатанной грунтовой дороги и, проехав менее 50 метров, подорвался на собственном минном заграждении», — написал он.

Марочко уточнил, что в результате этого восемь боевиков ВСУ погибли и ещё 13 получили различные ранения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал, что миномётчики ВСУ постоянно ведут беспокоящий огонь с временных позиций на купянском направлении. Он уточнил, что так украинские войска пытаются выявить российские огневые точки.