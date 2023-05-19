Симферополь, 19 мая, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Четыре беспилотника уничтожили силы ПВО Крыма в ночь на 19 мая, написал глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

РИА Новости Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» ПВО

«Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА», — сообщил Аксёнов.

Глава региона заявил, что никто в результате атаки дронов не пострадал, не допущено никаких разрушений. Он призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в Крыму в ночь на 19 мая сбили беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Его уничтожили в Джанкойском районе в нескольких километрах от жилых кварталов.