Сиань, Китай, 19 мая, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Китай готов оказать помощь странам Центральной Азии в вопросе укрепления их оборонного потенциала. Об этом 19 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на саммите Китай — Центральная Азия в Сиане, его слова цитирует агентство Синьхуа.

Kremlin Pool/Global Look Press Си Цзиньпин

«Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить потенциал их правоохранительных органов в области безопасности и обороноспособности, а также поддерживать страны в их усилиях по поддержанию региональной безопасности и борьбе с терроризмом», — сказал он.

Председатель КНР уточнил, что Пекин намерен продолжать участвовать в координационном механизме соседей Афганистана и оказывать содействие в мирном восстановлении этой страны.

Также Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии вместе выступать против попыток вмешательства в их внутренние дела и противостоять «цветным революциям».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии к борьбе с терроризмом и экстремизмом. Также он заявил о необходимости последовательно совместно реализовывать инициативу глобальной безопасности.