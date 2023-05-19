ДНР, 19 мая, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Военные ВСУ выгнали людей из многоэтажных жилых домов в Артёмовске, дав им на это только 15 минут, после чего подорвали эти здания. Об этом 19 мая рассказал эвакуированный житель города Александр Ступников.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press ВСУ

По словам Ступникова, которые приводит РИА Новости, это произошло 28 марта в момент, когда украинские военные отступали из квартала города в районе улицы Першина, где он проживал в доме №20 и вместе со своими соседями прятался от боёв в подвале.

«Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел — стоит солдат, говорит: «Вам 15 минут, выходите, сейчас будет тут кирдык, что-то страшное», — сказал он.

Житель Артёмовска уточнил, что после этого всего оставшиеся 12 человек из дома №20 на улице Першина (бывшей Комсомольской) быстро перебрались в небольшой подвал, который был расположен рядом.

«Прошло минут 10, как рвануло. Половина дома осталась стоять, а эта середина рухнула, остался правый подъезд, и подъезд мой целый остался, потому что дом из двух половин был», — отметил Ступников.

Он добавил, что в тот день украинские войска подорвали ещё несколько многоэтажек, где проживали мирные граждане, а также здание налоговой инспекции на этой же улице.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая представитель силовых структур Донецкой Народной Республики рассказал, что спецподразделения украинской полиции силой вывезли из Артёмовска несколько сотен детей, включая сирот. Он уточнил, что это сделало украинское подразделение «Белый Ангел».