Копенгаген, 19 мая, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Датские военнослужащие, дислоцированные в Латвии в рамках операции НАТО по «сдерживанию России» пострадали при использовании тепловых пушек, загрязнявших воздух в палатках. Об этом 18 мая пишет издание DR Nyheder.

U.S. Army Датский военнослужащий

Указывается, что дизельные тепловые пушки использовались датскими солдатами для обогрева палаток в холодное время года. При использовании тепловых пушек выяснилось, что они загрязняют воздух, создавая риск для здоровья военнослужащих. В палатках и рядом с ними было зафиксировано «превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам», — указывает издание.

«Совершенно очевидно, что датские солдаты не должны жить в палатках с загрязнением воздуха. Ни на задании, ни в ходе обучения», — прокомментировал ситуацию и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в своём письме в парламент.

Отмечается, что после получения результатов замеров военное ведомство Дании инициировало расследование. В свою очередь, солдатский профсоюз Дании отметил, что сложившееся положение дел недопустимо, но при этом в организации рады, что «проблема, наконец, решается».

Дания по запросу НАТО направила в Латвию около 800 солдат в мае 2022 года. Пояснялось, что целью этой миссии является пресечение «мечты русских об экспансии», а также обеспечение безопасности восточного фланга НАТО. Участие Дании в миссии НАТО в Латвии было официально завершено в апреле текущего года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Дания и Германия договорились о передаче Украине 80 танков Leopard 1. Минобороны Дании согласилось оказать поддержку в передаче бронемашин.