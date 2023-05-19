Тула, 19 мая, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Попытку поджечь релейный шкаф на железной дороге в Туле осуществили неизвестные. Испортить оборудование им не удалось, сообщил 19 мая Telegram-канал SHOT.

Petrov Sergey/Global Look Press Железная дорога

Обнаружил попытку диверсии бригадир при обходе участка Криволучье — Присады. Он увидел приоткрытый шкаф, из щели торчала тряпка, а на дверце виднелись следы копоти.

«Открытого горения не было, — сообщил канал. — Оборудование проверили — оно работало в прежнем режиме».

Отмечается, что эта несостоявшаяся диверсия не повлияла на движение поездов. Силовики разыскивают поджигателей.

Накануне, 18 мая, в Казани неизвестные подожгли четыре релейных шкафа. Это создало проблемы движению поездов. Ведётся розыск диверсантов.

Аналогичная ситуация произошла 17 мая в Ленинградской области на перегоне Ржевка — Мельничный Ручей. Повреждение получил один релейный шкаф.