Москва, 22 мая, 2023, 12:40 — ИА Регнум. 25 мая в школах России традиционно прозвенит последний звонок, после которого выпускники отправятся готовиться к экзаменам, а остальные ученики — на каникулы. Почти для полумиллиона российских школьников звонок прозвенит в новых учебных заведениях, построенных за четыре года реализации национального проекта «Образование».

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Строительство новых школ и капитальный ремонт уже существующих позволяют решить важнейшую задачу и уйти от трехсменного обучения в школах. К сегодняшнему дню по нацпроекту построено более 800 средних учебных заведений, в которых создано свыше 498 тысяч учебных мест.

«Продолжаем строить в стране школы, чтобы наилучшие условия для образования были у детей всех регионов. Об этом неоднократно говорил президент, подчёркивая, что все планы нужно чётко выдерживать», — сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

До конца 2024 года будет построено 1300 школ, а до конца 2026-го рассчитана программа капитального ремонта и технического обновления школ действующих. В эту программу войдут 7300 зданий. К 2024 году все 27 тысяч сельских школ России будут оборудованы согласно современным требованиям.

На днях открытие новой общеобразовательной школы, рассчитанной на 720 учеников, состоялось в Назрани. Учреждение стало преемником школы № 4, которая с 1977 года выпустила десятки тысяч учеников, среди которых много медалистов. В новой школе предусмотрены все условия для раскрытия талантов и способностей ребят: большой спортивный и актовый залы, библиотека, читальный зал, компьютерные классы, студия хореографии, музей, просторная столовая, игровые комнаты, стадион, игровые и прогулочные площадки. Кабинеты оборудованы необходимой современной техникой.

Администрация главы и правительства Ингушетии Новая школа на 720 мест в Назрани

«Для нашей республики создание каждого подобного объекта — событие огромного значения. …Новые школы — это точки опоры, на которых стоит и создается будущее региона», — подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В здании средней школы № 39 им Рамзана Айдамирова в Грозном стартовал капитальный ремонт. Уже заменен каркас здания начальной школы, установлена новая электрическая проводка, заменены окна и двери, а также установлены новые системы кондиционирования воздуха и отопления.

«После ремонта наша школа будет одним из лучших мест для обучения и развития учеников и продолжит быть лучшим местом для развития талантов нашей молодежи», — уверена директор школы Есита Джабаева.

Мэрия Грозного Грозненская школа в процессе масштабного ремонта

В школе Павловского района Алтайского края после капремонта появятся центр детских инициатив и уютный актовый зал. Начата работа по закупке нового учебного оборудования и мебели. «При строительстве школы не нашлось места для актового зала. Радует, что после капитального ремонта в школе появится уютный актовый зал, уже определено место и закупается оборудование для Центра детских инициатив. В рамках программы ведется работа не только по ремонту здания, но и подготовка и повышение квалификации учителей. Педагоги успешно прошли курсы повышения квалификации Минпросвещения», — говорит директор школы Светлана Саблина.

В подмосковной Лобне откроют школу на 2200 мест. Она позволит разгрузить действующие образовательные учреждения, а ребята смогут гораздо быстрее добираться до места учебы. В микрорайоне Катюшки проживает почти 15 тыс. человек, он разделен на две части: в южной есть две школы, работающие в две смены, а в северной образовательные учреждения отсутствуют вовсе. В ближайшей школе №7 им. Б. Н. Орлова проводится капремонт, а в школе №5, которая немного подальше, из-за большого количества учащихся некоторые ребята вынуждены заниматься во вторую смену.

«У меня дети учатся в школе №5. Там сейчас в классах больше 30 учеников, вторая смена. И, конечно, школа далеко, новая — значительно ближе. Безумно рады, что она строится!» — поделилась местная жительница, мама двоих школьников Алла Борисова.

В новом учебном заведении расположится блок начальной школы на 800 ребят (33 класса, 2 спортзала, игровая комната и спальные помещения для групп продленного дня), а также основная и старшая школа на 1,4 тыс. мест (80 кабинетов, 2 спортивных и актовый залы, библиотека, медицинский блок и столовая). На прилегающей территории оборудуют спортплощадки и парковку для родителей.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области В Лобне откроют школу на 2200 мест

В Арском районе Татарстана 1 сентября откроет свои двери новый многопрофильный лицей имени Габденнасыра Курсави со светлыми уютными классами, мастерскими, со спортзалом, актовым залом и просторной столовой.

«Школа будет соответствовать всем современным требованиям, как к комплексной безопасности, так и к образовательному процессу. Это будет место гармоничного развития детей. Место, где рождаются звезды!» — поделился будущий директор нового лицея Максим Ильясов.

Исполнительный комитет Арского муниципального района Татарстана Новый многопрофильный лицей имени Г. Курсави строится в Татарстане

Как сообщало ИА Регнум, основной задачей национального проекта «Образование» является обеспечение равного доступа детей к качественному общему образованию, отвечающему современным требованиям, вне зависимости от места проживания и социального статуса ребенка. Обеспечение возможности самореализации и развития талантов является национальной целью Российской Федерации, определенной президентом Владимиром Путиным.