Вашингтон, 19 мая, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Украина сможет поддерживать свою боеспособность в конфликте с Россией ещё максимум несколько месяцев и не продержится дольше лета, заявил бывший американский военный разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он считает, что Киеву нужно начинать переговоры до июля. По словам эксперта, ВСУ ежедневно расходуют огромное количество снарядов, что в конечном итоге истощит способность украинских войск защищаться от российских ракет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics написал о том, что киевские военные остаются легкой мишенью для вооружений ВС России, поскольку Украина не смогла улучшить свою систему противовоздушной обороны (ПВО). Он также сообщил, что украинская система ПВО находится в критическом состоянии.

18 мая посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что возможное контрнаступление киевских войск грозит большими потерями для ВСУ, а Киев может ожидать «ужасное лето». Он призвал США принять меры, чтобы не оставить Украину без военной помощи.