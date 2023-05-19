Беспилотник самолётного типа сбили в Джанкойском районе Крыма
В Крыму системы ПВО сбили беспилотник самолётного типа
Симферополь, 19 мая, 2023, 08:21 — ИА Регнум. В Крыму ликвидировали неопознанный дрон. Об этом 19 мая сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
Уточняется, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолётного типа в Джанкойском районе Крыма.
По данным портала, коптер был замечен в Крыму около трёх часов ночи 19 мая.
«Его уничтожили в нескольких километрах от населённого пункта», ― говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также нет.
Как сообщало ИА Регнум, неизвестный беспилотник упал в Крыму 15 мая. Обломки сдетанировавшего беспилотного летательного аппарата обнаружили у села Степного.
В результате падения дрона пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано. Откуда был запущен БПЛА, неизвестно.
Несколькими днями ранее на западе Крыма силы ПВО сбили украинский БПЛА. Также обошлось без пострадавших и разрушений.