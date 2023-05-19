Львов, Украина, 19 мая, 2023, 08:16 — ИА Регнум. В ночь на 19 мая в городе Львове, расположенном в западной части Украины, прогремели взрывы. Об этом 19 мая сообщило украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

«Звуки взрывов были слышны сегодня ночью и во Львове», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 мая режим воздушной тревоги был объявлен на всей территории Украины. В ряде регионов страны сообщили о появлении беспилотников-камикадзе «Герань-2».

Позднее стало известно, что в Кривом Роге Днепропетровской области и Николаевской области Украины произошла серия взрывов. Украинские СМИ также сообщили о взлёте российского сверхзвукового самолёта МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты X-47M2 «Кинжал».